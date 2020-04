Coronavirus, raddoppiano i decessi a Imperia. A Bordighera dati in linea con lo scorso anno

Bordighera. Nel marzo del 2019 i decessi nel Comune di Imperia sono stati 41, nello stesso mese del 2020 i morti sono 80, con un aumento della mortalità del 100 per cento. E’ il numero dei decessi, basato su dati Istat, dichiarato dal sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito in apertura della Commissione Consigliare per Affari Generali e la Programmazione che si è svolta nel primo pomeriggio presso la Sala Rossa del PalaParco.

A Bordighera, però, i dati sono più confortanti: «Nel marzo 2018 i morti nel nostro comune sono stati 14, nel 2019 15 e nel 2020 sono 12 – ha detto sempre Ingenito -. Dati in linea con la media degli scorsi anni, che ci danno grande conforto». Sono sette, invece, i residenti risultati positivi al Covid-19, mentre 13 sono i cittadini in isolamento obbligatorio per contatto con persone positive al virus.

Dopo aver ringraziato tutti gli enti pubblici e privati, come i consiglieri di minoranza Giuseppe Trucchi, Mara Lorenzi e Giacomo Pallanca, che hanno dato il proprio contributo per affrontare l’emergenza sanitaria, tra cui la chiusura della passeggiata a mare, il sindaco ha illustrato brevemente i provvedimenti adottati dalla Giunta.