Coronavirus, raccolta di generi alimentari al MD di Camporosso: i ringraziamenti di Croce Rossa di Ventimiglia

Ventimiglia. Roberto Costato, consigliere e delegato all’area emergenza di protezione civile e maxi emergenze sanitarie, a nome e per conto del presidente del Comitato di Croce Rossa di Ventimiglia Rigo Sergio vorrebbe ringraziare la direzione del supermercato MD di via Braie a Camporosso per la fattiva collaborazione per l’ottima riuscita della raccolta di generi alimentari effettuata ieri che saranno distribuiti nell’immediato in collaborazione con i servizi sociali alle famiglie del comprensorio intemelio.

Inoltre vuole ringraziare e augurare una buona Pasqua a tutti i volontari effettivi e temporanei e ai dipendenti del comitato per la loro dedizione e abnegazione specialmente in questi momenti.

Si ricorda alla popolazione il numero verde 800065510 per l’attivazione del servizio gratuito “pronto spesa e pronto farmaco”.