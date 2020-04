Coronavirus, quasi 400 pazienti al San Martino: 41 in Rianimazione

Genova. Ad ora sono 397 i pazienti ricoverati per infezione da Covid-19 al Policlinico San Martino di Genova: 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 41 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 8 pazienti in sub intensiva, 27 al Padiglione 10, 76 al Padiglione 12, 33 al 5° piano della palazzina laboratori, 48 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 76 al Padiglione 12, 49 al Maragliano.

La Direzione Sanitaria segnala inoltre altri due decessi: sale così a sette il bilancio dei morti per coronavirus nelle ultime 24 ore.

Le ultime due vittime sono un paziente nato a Cagliari e residente a Genova di 86 anni e un paziente nato a Camogli ma residente a Santa Margherita Ligure di 80 anni.