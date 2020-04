Coronavirus, in provincia di Imperia calo di ricoveri. I morti in Liguria salgono a 1139

Genova. Rallenta l’impennata di ricoveri in Asl1: rispetto a ieri si registrano, secondo i dati diffusi da Alisa e ministero della Salute diffusi da Regione Liguria, meno 21 ospedalizzati. Le persone curate in ospedale sono 142, di cui 13 in terapia intensiva. A livello regionale sono stati eseguiti 4579 test, 1680 più di ieri. I casi di positivi in Liguria sono 5119, 35 più di ieri.

Di contro, in isolamento domiciliare ci sono a livello regionale 2772 pazienti (29 più di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e al domicilio) sono 1548, 44 più di ieri. I guariti con due test consecutivi negativi 1512, 82 più di ieri. Nel territorio dell’Asl1 in sorveglianza attiva ci sono 151 persone.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 13. In totale dall’inizio della pandemia in Liguria si contano 1139 deceduti.