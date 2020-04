Coronavirus, prorogato il lockdown fino al 3 maggio. La bozza del nuovo dpcm

Roma. In attesa delle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte, inizia a trapelare la bozza del nuovo dpcm al vaglio del Consiglio dei ministri. Secondo le prime indiscrezioni, il decreto conterrà la proroga del “lockdown” dal 14 aprile al 3 maggio per ridurre il contagio da Coronavirus.

Dovrebbero poi essere confermate, come anticipa l’agenzia Ansa, tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive. Ma ci sarebbero alcune novità: potrebbe ripartire il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, potrebbero riaprire le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le regole di sicurezza.