Coronavirus, prende il via la “Spesa sospesa plus” di Confesercenti Imperia

Imperia. In questo periodo di grave emergenza sanitaria e di profonda crisi economica, si moltiplicano gli eventi di solidarietà e di nuovi servizi per aiutare le famiglie. Anche la Confesercenti di Imperia vuole contribuire con un proprio progetto, in collaborazione con le botteghe aperte in questo momento: “Spesa sospesa plus”.

«Un gesto di solidarietà, di aiuto, di vicinanza. Acquista presso la nostra bottega un buono regalo “Spesa sospesa plus”. Acquistato un buono puoi lasciarlo in negozio per chi ne ha bisogno, regalarlo a chi vuoi, consegnare il buono ai punti solidarietà della tua città oppure lo consegniamo noi al domicilio che vuoi tu» - spiega Confesercenti.