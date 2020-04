Coronavirus, prende il via la formazione a distanza dei tecnici PGS Italia

Genova. Ha preso il via sabato 18 aprile la formazione a distanza dei tecnici PGS Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

L’iniziativa prevede dirette Facebook aperte a tutti nelle quali si tratteranno temi inerenti la psicologia, la teoria e metodologia dell’allenamento, la metodologia dell’insegnamento.

Gli appuntamenti saranno 9 in questa prima fase e vedranno impegnati 13 formatori di livello nazionale. Nella fase 2, già in progettazione, gli incontri si sposteranno su una piattaforma dedicata dove verranno approfondite le tematiche già proposte, con possibilità di interazione più diretta con il docente e rilascio di attestato di partecipazione.

Anche un po’ di Liguria in questa proposta. Infatti la Commissione Nazionale Formazione, che ha ideato e implementato il progetto, annovera al suo interno anche il genovese Roberto Valle, docente di educazione fisica e volto noto dello sport ligure, il quale terrà anche una lezione.

Per seguire le dirette (che rimarranno disponibili anche per la visione in differita) basterà collegarsi alla Pagina PGS Italia.