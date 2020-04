Sanremo. Questa mattina il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato, presso l’ex ospedale di Villa Spinola a Bussana di Sanremo, alla consegna da parte dell’Associazione nazionale alpini agli operatori del 118 di una serie di dispositivi, fra cui 25 respiratori polmonari e migliaia di kit accessori, e, da parte della sezione imperiese dell’Associazione alpini, di un ventilatore polmonare e altre strumentazioni.

«Queste donazioni sono il frutto di una lodevole iniziativa organizzata dall’Ana nazionale e dall’Ana di Imperia, che si sono mobilitate per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di strumentazioni sanitarie indispensabili per l’assistenza ai malati e rappresentano, ancora una volta, un esempio concreto – dichiara il presidente – della solidarietà e delle capacità organizzative che da sempre caratterizzano il corpo degli alpini, ora più che mai impegnato con uomini e mezzi nell’assistenza sanitaria, anche attraverso gli ospedali da campo allestiti in altre regioni del Paese».

Il presidente aggiunge: «In questi drammatici giorni in cui tutta la regione e, in particolare, l’imperiese sono colpiti da una drammatica epidemia, l’iniziativa assunta dall’Associazione, e la pronta adesione che ha ottenuto fra la popolazione – aggiunge – sono una lezione di civiltà di cui dobbiamo andare fieri. Questa generosa risposta del territorio è un ulteriore stimolo per le istituzioni liguri, da mesi impegnate per affrontare, gestire e superare la crisi: la Liguria non si ferma».