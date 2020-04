Coronavirus, parole e passi con fantasia: tour virtuale a Realdo con scrittori e guide ambientali

Triora. Ogni fine settimana, il venerdì e/o sabato, uno scrittore o una guida ambientale escursionistica guideranno i partecipanti in un tour virtuale, sul nostro territorio o nei meandri della nostra anima.

«In questo momento non ci possiamo relazionare in luogo pubblico, dunque ci organizziamo per incontrarci su percorsi o stanze virtuali. Ci verrà in aiuto la tecnologia, a cui non siamo ancora sufficientemente abituati ma che stiamo avvertendo sempre più farà parte del nostro futuro.

Hanno aderito alcuni degli scrittori che hanno contribuito con un loro racconto a “Il forno di Realdo”, iniziativa dell’associazione Realdo Vive. Ogni scrittore presenterà una propria recente opera commentando con immagini o passeggiata virtuale sui luoghi della stessa.

Le guide ambientali escursionistiche dell’associazione Monesi Young effettueranno con i partecipanti una escursione virtuale in cui ci si sposterà in un territorio ambiente tridimensionale supportato da immagini e dal racconto della guida.

In entrambi i casi i partecipanti potranno inoltrare domande via chat durante la esposizione e al termine ci congederemo con aperitivo virtuale basato su prodotti locali, auspicio di veloce e sicura uscita dalla attuale situazione di crisi.

Gli eventi settimanali verranno comunicati e presentati a inizio di settimana sulle pagine social delle associazioni promotrici e fiancheggiatori. Gli interessati potranno prenotare la loro partecipazione per la quale riceveranno il link di accesso; l’evento potrà essere pubblicato “live” su social network. La partecipazione è gratuita, i partecipanti riceveranno l’invito a devolvere un contributo volontario ad una organizzazione no profit che raccoglie fondi per sostenere le attività a contrasto della emergenza Covid-19» – dicono gli organizzatori.

I primi eventi:

10 aprile, Laura Guglielmi, Le incredibili curiosità di Genova

11 aprile, Monesi Young, I tour di Pasquetta a Realdo

MY ASD, nota come Monesi Young, supporta escursioni nel territorio del ponente ligure e del Parco Alpi Liguri a beneficio dei suoi numerosi associati attraverso guide ambientali escursionistiche o istruttori di disciplina Uisp – myben.it – facebook.com/monesiyoung/

Realdo Vive APS, si occupa della promozione del territorio brigasco ligure in particolare del borgo omonimo, in collaborazione con altre associazione e la Proloco locale: realdovive.it – facebook.com/RealdoVive/, mailto: g.dezanet@tiscali.it

La locandina: parole e passi con fantasia