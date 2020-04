Coronavirus, otto decessi nei presidi ospedalieri di La Spezia

La Spezia. Sono otto i decessi di pazienti positivi al Covid-19 presso l’Asl 5 di La Spezia. Lo rende noto la direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero. Si tratta di:

Una donna di anni 96, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia) residente nel comune di Sarzana (SP), un uomo di anni 69, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia, una donna di anni 82, ricoverata in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia, una donna di anni 81 , ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia, una donna di anni 79, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia, una donna di anni 83, ricoverata in Medicina (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Levanto (SP), una donna di anni 78, ricoverata in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia, un uomo di anni 67, ricoverato in Rianimazione (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Lerici (SP).