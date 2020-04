Coronavirus, ordinanza del sindaco: a Ventimiglia si può andare al mare, ma solo a certe condizioni

Ventimiglia. Nella città di confine è ufficialmente possibile prendere il sole in spiaggia o fare il bagno al mare. Lo ha stabilito il sindaco Gaetano Scullino con una apposita ordinanza che, altro non è, che una semplice estensione di ciò he domenica scorsa ha annunciato il governatore ligure a Giovanni Toti.

Ma non tutti, almeno fino al 3 maggio, possono recarsi in spiaggia per abbronzarsi o rinfrescarsi con una nuotata. Per essere in regola bisogna infatti dimorare in città dal 22 marzo, abitare in prossimità della spiaggia o poterla raggiungere a piedi. Quindi niente scooter, auto o mezzi pubblici.

Sarà inoltre necessario rispettare le distanze, sdraiandosi al sole ad almeno un metro e mezzo l’uno dall’altro.

«Si tratta di una prova in vista dell’estate, un modo per valutare il comportamento dei bagnanti, il rispetto delle regole e delle distanze di sicurezza e per stabilire eventuali correttivi», spiega il sindaco, annunciando che non mancheranno i controlli sulle spiagge.