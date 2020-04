Coronavirus, nelle ultime 24 ore nessun decesso per Covid-19 nell’Asl5

La Spezia. La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che, tra le 14 del 22 aprile e le 14 di oggi, 23 aprile, non si sono registrati decessi di pazienti Covid-19 positivo.

Inoltre, si segnala il decesso di due pazienti, avvenuti nella mattina ieri, 22 aprile, non compresi nell’ultima nota. Si tratta di una donna di anni 81, ricoverata in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e di un uomo di anni 70, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia.