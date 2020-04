Coronavirus, morti sospette nelle Rsa: Procura di Imperia apre fascicolo

Imperia. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per atti relativi (modello 45) sulla base di alcune relazioni dei carabinieri a seguito di ispezioni dei militari nelle Residenze Sanitarie Assistite della provincia. In un caso, in particolare, sarebbe emerso che una struttura non aveva dotato di dispositivi di protezione personale i dipendenti, mentre i degenti vivrebbero in condizioni di promiscuità.

In Procura le scorse settimane è giunto anche l’esposto della figlia di una anziana morta a causa di un’infezione da Covid-19. La donna era ricoverata in una Rsa di Imperia.