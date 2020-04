Coronavirus, Mazza (Liguria Popolare): «Erogazione gratuita dell’acqua per tutti gli utenti liguri»

Genova. Oggi il consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale di Liguria Popolare Vittorio Mazza con cui impegna il presidente Giovanni Toti e tutta la giunta regionale ad attivarsi presso tutte le sedi ritenute più opportune affinché sia possibile l’erogazione gratuita dell’acqua per tutti gli utenti in Liguria durante l’emergenza sanitaria Covid-19.

«L’esigenza di questo importante e coraggioso ordine del giorno, sottoscritto anche dai consiglieri regionali Gabriele Pisani e Andrea Costa, nasce dalla volontà di aiutare e sostenere la popolazione poiché l’acqua è una risorsa vitale ed un bene comune che svolge un ruolo indispensabile per prevenire e contrastare il diffondersi della pandemia Covid-19 .

L’acqua pubblica è un bene che appartiene a tutti noi ed io ritengo che non sia giusto fare profitto su di essa proprio in un periodo dove i consumi aumenteranno proprio a causa di questa pandemia – afferma il consigliere Mazza che ricopre anche la carica di presidente del Comitato Acqua Trasparente nato nel 2014 e che da anni si batte sulla tutela dei consumatori del servizio idrico – nel 2014 a seguito della terribile alluvione che aveva colpito il territorio, come comitato Acqua Trasparente eravamo riusciti a raccogliere circa tremila firme per chiedere che l’acqua fosse gratuita, una battaglia che eravamo riusciti a vincere.

Sono molto soddisfatto dell’approvazione di questo importantissimo provvedimento regionale – conclude il consigliere regionale Mazza – e porterò sempre avanti il mio impegno sull’acqua pubblica e sulla tutela dei consumatori».