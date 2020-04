Bordighera. Che differenza c’è tra le mascherine chirurgiche, le FFP2 (con o senza valvola) e le FFP3? Quali bisogna utilizzare? Come fare per igienizzarle? Quali far indossare ai nostri bambini? Ne abbiamo parlato con il dottor Stefano Gnutti, farmacista e assessore del Comune di Bordighera che ha risposto alle domande dei nostri lettori in questo video.