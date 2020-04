Coronavirus, M5s: «Prefetto e forze dell’ordine stanno facendo un lavoro prezioso»

Genova. «Ora più che mai dobbiamo tenere duro e fare lo sforzo di rimanere in casa: solo così possiamo sperare di sconfiggere questo mostro – dichiara il consigliere regionale Fabio Tosi -. Sarà dura per tutti trascorrere le imminenti festività in casa, lontano dai nostri cari. Sarà difficile e frustrante ma è vitale. Ecco perché invito tutti a mettersi una mano sulla coscienza e compiere questo sacrificio».

«Facciamolo che anche per chi deve presidiare il territorio e sta facendo un lavoro prezioso per tutta la comunità. Siamo grati al Prefetto Carmen Perrotta e tutte le forze dell’ordine per gli sforzi che metteranno in campo in questa settimana, che per noi cittadini liguri è e sarà molto importante per scongiurare altri casi di positività al Covid-19.

Rispettiamo il loro lavoro e rispettiamo le limitazioni: lo dobbiamo a tutte quelle persone che stanno lottando, giorni e notte, per salvare le vite dei nostri concittadini. Proprio perché stiamo attraversando una fase oltremodo cruciale, sarà importante tenere alta la guardia, soprattutto durante le ore notturne perché purtroppo c’è ancora chi cerca di raggiungere la Liguria da altre regioni» – afferma.