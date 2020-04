Coronavirus, l’Inter Club Sanremo “Vivi nerazzurro” fa donazione al Centro Ascolto Caritas e al pronto soccorso dell’ospedale Borea

Sanremo. L’Inter Club “Vivi nerazzurro” Sanremo, sempre presente nel campo della solidarietà.

Come da consuetudine, anche quest’anno ha deciso di donare una cifra destinandola a chi, in questo momento di grave emergenza sanitaria, stia vivendo in situazioni di particolari difficoltà.

Una parte è stata devoluta in contanti all‘associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo Onlus; un’altra quota è stata utilizzata per l’acquisto di colombe pasquali e cioccolatini, che sono stati offerti al personale del reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo nelle mani della vice responsabile la dottoressa Francesca Stea.

Piccoli gesti di vicinanza da parte del direttivo del club nerazzurro e dei suoi tifosi, a simboleggiare sia un atto di aiuto concreto da una parte, che un ringraziamento sincero a chi affronta ancora oggi, tra mille difficoltà, l’emergenza che stiamo vivendo.