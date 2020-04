Coronavirus, Liguria Popolare: «Sostegno alle aziende agricole»

Genova. Il consigliere di Liguria Popolare Vittorio Mazza ha presentato al Consiglio Regionale un Ordine del Giorno con cui chiede al presidente Toti e a tutta la Giunta di attivarsi presso tutte le sedi ritenute più opportune affinché sia possibile individuare forme alternative di sostegno alle aziende delle aree interne o montane della Liguria.

L’ordine del giorno, sottoscritto anche dai consiglieri Gabriele Pisani e Andrea Costa, vuole riconoscere l’entroterra e le aree montane liguri come risorsa fondamentale e come motore della ripresa lavorativa ed economica della regione e dell’intero Paese. Inoltre con la richiesta ufficiale, che è stata approvata nella seduta di ieri, 21 aprile 2020, si invitano gli organi competenti ad attivarsi per identificare un sostegno concreto alle aziende agricole dell’entroterra e delle aree montane che, pur tra mille difficoltà, stanno facendo un ottimo servizio di supporto, rifornendo gli scaffali dei nostri alimentari o direttamente i cittadini liguri attraverso le consegne a domicilio.

Per le stesse aziende il consigliere Mazza propone di valutare un intervento volto a superare questa complessa fase, anche solo con lo sgravio di alcuni pagamenti come per esempio la concessione di un anno senza l’obbligo di versamenti di contributi previdenziali (Inps), evitando però che questo tempo risulti mancante nella somma degli anni di anzianità al momento del conteggio pensionistico.