Coronavirus, lettera aperta del sindaco Cha ai cittadini di Cervo

Cervo. Il sindaco Natalina Cha ha scritto una lettera aperta ai suoi cittadini per esprimere vicinanza in momento storico delicato in cui la diffusione della pandemia Covid-19 ha costretto improvvisamente a cambiare le nostre abitudini di vita.

Il primo cittadino inoltre ringrazia tutti i cittadini che si sono resi disponibili a collaborare per aiutare le persone più fragili e più a rischio della comunità, contribuendo anche economicamente per offrire buoni spesa a chi si trova in difficoltà.

Fa inoltre sapere i servizi aperti durante emergenza sanitaria da coronavirus: l’Unità di crisi con due importantissime Associazioni, fiori all’occhiello del Comune, la Protezione Civile con la Polizia municipale e la P.A Croce d’Oro.

Ecco il testo: Lettera aperta del sindaco ai cittadini