Coronavirus, le proposte di Pd Sanremo per una città green e smart

Sanremo. Proseguono le dirette Facebook che da qualche settimana il Pd cittadino sta mandando in onda a giorni alterni dalla propria pagina Pd Sanremo.

«Nei primi giorni i temi degli interventi hanno riguardato il momento di emergenza che la nostra città, insieme con tutto il Paese e possiamo dire il mondo intero, sta attraversando a causa dell’epidemia da Covid-19 ed hanno svolto funzione informativa per i cittadini per conoscere gli strumenti che il Governo e la nostra amministrazione hanno messo in campo per sostenere le famiglie e le imprese nella profonda crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria.

Lunedì scorso, invece, con l’intervento di Anna Russo, presidente provinciale del PD, si è passati alle proposte in vista del rilancio della città e di sviluppo in senso ecocompatibile, riprendendo il lavoro che il partito stava svolgendo all’interno dei propri organi direttivi.

Il pacchetto di proposte comprende la dotazione di una illuminazione “connected street” in rete, capace di autoregolarsi in base al transito pedonale o veicolare, con conseguente risparmi ed efficientamento energetico, l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, che devono essere considerate la mobilità del futuro per cui Sanremo deve essere pronta, la sensibilizzazione ed informazione ai cittadini sull’uso dell’acqua del rubinetto, buona, sicura ed ecologica, fino a proposte più ambiziose di sostituire gli asfalti ammalorati con nuovi materiali ottenuti da scarti della plastica (per il dettaglio rimandiamo al video sempre disponibile sulla pagina fb), il rinnovo del parco mezzi dell RT in chiave ecologica con bus elettrici e rinnovando la filoviaria, la produzione di energia elettrica tramite sistema pannelli solari al mercato dei fiori per l’illuminazione pubblica.

La programmazione di interventi a vocazione ambientale si pone in sintonia con il “Green new deal” lanciato a fine 2019 dall’Unione Europea, che ha l’ambizioso obiettivo di fare dell’Europa il primo continente ad impatto 0 sul clima entro il 2050.

Il partito democratico si propone di aprire un tavolo di lavoro permanente con le associazioni cittadine che si occupano di ambiente nelle sue più svariate declinazioni, per arricchire sempre di più conoscenze e proposte nell’interesse della città e dei suoi cittadini e delle imprese che vi operano, appena le condizioni emergenziali saranno revocate e si potrà tornare ad incontrarsi fisicamente.

Le dirette Facebook del Pd cittadino proseguiranno oggi alle 17 con il consigliere comunale, ex assessore Giorgio Trucco che parlerà di protezione civile e martedì 14 con l’europarlamentare Brando Benifei» – fa sapere il Pd Sanremo.