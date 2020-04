Coronavirus, le immagini dei fiori al macero a Ventimiglia. Spinosi: «Chiesto stato di calamità»

Ventimiglia. Non solo morti, ospedali al collasso e negozi chiusi. Il coronavirus sta arrecando danni incalcolabili alla floricoltura del Ponente Ligure. Nel momento in cui i floricoltori avrebbero dovuto raccogliere e vendere le loro produzioni, si ritrovano a doverle distruggere, per impossibilità di vendere fiori e piante.

«Questo video me lo ha inviato il mio amico Alessandro Lorenzi dalla sua azienda agricola situata a Bevera, frazione di Ventimiglia – scrive Andrea Spinosi, presidente del consiglio comunale -. Dopo tanto lavoro, tante cure e tutte le spese sostenute è arrivato il momento di raccogliere questi splendidi girasoli, invece sta passando con il trattore per distruggerli a causa della mancata vendita legata all’emergenza sanitaria».

«Queste immagini sono un colpo al cuore di noi tutti, soprattutto dei coltivatori che dopo tanto lavoro devono distruggere la loro creatura: non ci sono parole», aggiunge Spinosi che annuncia: «Ieri, come amministrazione comunale di Ventimiglia, si è deciso di chiedere lo stato di calamità a Regione Liguria per cercare di sostenere il comparto, in particolare dei fiori recisi tipici del nostro territorio».