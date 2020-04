Coronavirus, l’associazione Carabinieri di Ventimiglia partecipa a raccolta “Il Ponente si muove”

Ventimiglia. Anche l’associazione nazionale Carabinieri A. Fois di Ventimiglia non è rimasta indifferente davanti alle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Sono due, infatti, i versamenti effettuati dall’associazione: uno a favore della Croce Azzurra di Vallecrosia per l’acquisto di materiali quali mascherine, disinfettanti e altri dispositivi di sicurezza personali. Il secondo, invece, per partecipare alla raccolta di fondi “Il Ponente si muove“, promossa da Gabriele Chiappori, per l’acquisto di materiale sanitario da donare agli ospedali dell’Asl1 imperiese.