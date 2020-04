Camporosso. L’associazione Aceb ha acquistato trenta tute di categoria 3 ad alta protezione e sono state consegnate ai soccorritori della Croce Verde Intemelia, alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e alla Croce Bianca di Imperia, impegnati contro il Covid-19.

L’associazione ha acquistato anche due termometri digitali a infrarossi e senza contatto; questo strumento serve ai soccorritori e permette di misurare la temperatura corporea ai pazienti prima del trasporto in ambulanza. Appena arriveranno saranno donati alla Misericordia di Vallecrosia e alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia.

«Le pubbliche assistenze devono sostituire continuamente i presidi sanitari, ma essendo molto cari, non riescono a far fronte alle spese per sostenere questa emergenza. Ci fermeremo solo quando le offerte cesseranno di arrivare, nel frattempo la nostra mission prosegue, potete continuare a donare seguendo le istruzioni sul nostro sito

internet www.aceb-ets.com», dichiara il presidente Stefano Urso.

«Ma non è tutto, due commercianti della zona, sabato ci consegneranno una somma cospicua di denaro, con questi soldi, su loro richiesta, verranno acquistati presidi medici per la casa di riposo San Secondo di Ventimiglia».