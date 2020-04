Coronavirus, l’annuncio del sindaco di Bordighera: «Sono potenzialmente all’inizio della malattia»

Bordighera. «Sono potenzialmente all’inizio della mia malattia». Lo ha annunciato, in serata, il sindaco Vittorio Ingenito, riferendo attraverso un video, pubblicato sulla propria pagina Facebook, il risultato del test sierologico a cui si è sottoposto. Il primo cittadino è ora in attesa del tampone, che dovrà riscontrare, o meno, la positiva al Covid-19.

«Nei giorni scorsi ho deciso di sottopormi a un’indagine sierologica ai fini Covid-19 – ha dichiarato -. Questa mattina ho ricevuto l’esito di questa indagine: le mie Igm sono positive, mentre le mie Igg risultano negative. Questo significa che potenzialmente sono all’inizio della mia malattia, tuttavia questa indagine sierologica deve essere riscontrata dal tampone».

«Domani mattina mi sottoporrò al tampone per verificare se sono positivo o negativo al Covid – ha aggiunto -. Fino a quel momento io resterò in isolamento. Fortunatamente le mie condizioni di salute sono ottime: non ho febbre, non ho tosse né raffreddore quindi devo dire che sono sereno. La mia vita continua. Oggi ho già incontrato più volte via Skype i dirigenti comunali, ho fatto riunioni con posizioni organizzative, porto avanti il mio lavoro di studio. Non appena avrò l’esito del tampone ve lo comunicherò, fino a quel momento vi terrò giornalmente vi terrò al corrente delle mie condizioni di salute».