Coronavirus, l’annuncio del premier Conte: «Liquidità immediata per 400 miliardi per le nostre imprese»

Roma. «Diamo liquidità immediata per 400miliardi di euro alle nostre imprese, che siano grandi, medie o piccole». Lo ha annunciato al termine di quella che ha definito «una giornata intensa di lavoro, con tutti i ministri», il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi.

In particolare «200 miliardi per il finanziamento del mercato interno, e altri duecento per rafforzare l’export», ha spiegato Conte. «E’ una potenza di fuoco. Non ricordo che nel nostro Paese ci sia mai stata una manovra come questa. I prestiti verranno erogati attraverso i normali canali, con la differenza che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere e sicuro».

Il presidente del Consiglio ha annunciato anche di aver varato «importanti misure fiscali anche per i mesi di aprile e maggio», come la sospensione dei tributi.

«Quando tutto questo sarà passato – ha detto – Vivremo una nuova primavera».