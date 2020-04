Coronavirus, la tabaccheria Tobacco Center di Bordighera dona mascherine chirurgiche a carabinieri e polizia municipale

Bordighera. Ancora un importante gesto di solidarietà nell’Imperiese durante questa fase di emergenza causata dal coronavirus.

I benefattori sono Giulia, Angelo, Federico e Stefano della tabaccheria Tobacco Center di Bordighera, sito in via Vittorio Emanuele II 55.

«Abbiamo deciso di fare una donazione ai carabinieri e alla polizia municipale: cento mascherine chirurgiche per ciascuna compagnia. Un piccolo pensiero per stargli vicino in questo momento di difficoltà», spiegano i titolari dell’attività bordigotta.