Monaco. A Monaco il lockdown totale dei cantieri per emergenza coronavirus non c’è mai stato. Ma anche nel Principato, come in Italia, ci sono regole da rispettare.

La chiusura avrebbe dovuto riguardare i cantieri privati, almeno all’inizio, ma i tra cantieri all’attivo del Gruppo Pastor (e non solo) sono andati avanti per consentire la conclusione di lavori quali quelli che hanno interessato il cuore di Montecarlo: la piazza del Casinò.

Approfondiamo l’argomento con il direttore di QE-Magazine Maria Bologna al seguente link: https://qe-magazine.com/principato-di-monaco-la-ripresa-dei-cantieri-ai-tempi-del-covid19/