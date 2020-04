Ventimiglia. Hanno acceso le luci dei propri locali, chiusi dall’inizio dell’emergenza Covid-19, per protestare in silenzio contro la mancanza di certezze prospettate per chi lavora nel loro settore: i gestori dei locali della pedonale via Hanbury, alle 21 hanno alzato le serrande dei rispettivi bar per illuminarli. Un gesto simbolico: farsi vedere senza urlare, semplicemente illuminando il buio.

Secondo quanto previsto dal piano del governo per l’allentamento del lockdown, saloni di parrucchieri ed estetisti, bar e ristoranti potranno riaprire soltanto il 1 giugno, ma dovranno farlo rispettando prescrizioni ben precise, come la distanza tra i tavoli che costringerà a dimezzare, se non quasi annullare per chi ha piccoli locali, il giro di affari. A fronte di spese per l’acquisto di divisori in plexiglass, sanificazioni obbligatorie, dispostivi di protezione individuale, non ci sono certezze di un ritorno alla normalità e nemmeno di aiuti concreti per sostenere i costi di tasse locali, contributi, affitto e utenze. Chi protesta chiede l’azzeramento delle tasse: «Poi – dicono -. Possono aprire anche ad agosto se lo ritengono più sicuro per la salute pubblica».

La possibilità di ripartire con bevande e piatti d’asporto, da consumarsi rigorosamente a casa e non sul posto (come previsto dall’ordinanza del governatore ligure Toti e dal piano del premier Conte), sembra inattuabile per i bar: difficile pensare che qualcuno si rechi in un locale per comprare cappuccino e brioche da consumare a casa, magari freddo. Secondo gli operatori del settore «sembra più un modo per pulirsi la coscienza, pensando che sia utile per aiutare le attività, quando in realtà le porta a provare soluzioni impossibili che finiscono per creare debiti su debiti».

Hanno partecipato alla protesta: SEASON BAR; PIAZZA CAFFÈ; CAFFE CAVOUR; SPUNTINO; RISTORANTE BARBECUE; RITONDO PARRUCCHIERE.