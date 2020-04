Coronavirus, la pasticceria sanremese Tropicana dona dolci all’ospedale Borea. Asl1: «Solidarietà ci dà forza»

Sanremo. Rendersi utili per gli altri, anche solo con un piccolo gesto che può rivelarsi però molto importante.

La pasticceria sanremese Tropicana, durante i primi difficili giorni in cui il coronavirus ha paralizzato le nostre vite, ha deciso di rimboccarsi le mani e sostenere tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari dell’ospedale Borea di Sanremo nel modo che meglio conoscono: regalandogli ogni giorno vassoi di dolci e pasticcini.

Un gesto che non è passato inosservato, ma che ha portato il direttore sanitario dell’Asl1 Imperiese, Marco Damonte Prioli, a ringraziare il titolare e i suoi dipendenti per questa azione.

«Desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento per il gesto di vicinanza espresso a favore del Pronto Soccorso di Sanremo per l’emergenza Covid-19 – si legge nella nota – . La solidarietà dimostrata è una testimonianza che dà forza a tutti gli operatori sanitari impegnati quotidianamente nella cura e nell’assistenza dei malati».

«Ci è sembrato giusto farlo per tutte queste persone che si sono date da fare in modo incredibile – ha dichiarato il titolare Stefano Pavone – . Nonostante tutto ciò che hanno da fare si sono ricordati di questo nostro piccolo gesto».

La pasticceria Tropicana si trova a Sanremo in via Padre Semeria 15. In questi giorni è possibile ordinare i loro prodotti a domicilio, per contattarli: telefono 333 6074070, Facebook Pasticceria Tropicana.