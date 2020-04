Coronavirus, la denuncia di un detenuto dal carcere di Imperia: «In otto in cella impossibile mantenere le distanze» (Audio)

) -->

Imperia. «Uno sopra all’altro, in 8 in una cella è impossibile mantenere le distanze. Il detenuto è in un carcere perché ha infranto le regole delle Stato italiano, ma adesso è lo stesso Stato che ci obbliga a infrangere le regole».

L’appello arriva dal carcere di Imperia attraverso la telefonata di un detenuto alla compagna. Sotto accusa anche la somministrazione di medicinali. L’uomo chiede alla donna di far arrivare il suo messaggio anche al sindaco Claudio Scajola e ai media.