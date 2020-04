Coronavirus, la Cooperativa Cosava di Camporosso dona 50 tute protettive al pronto soccorso di Sanremo

Sanremo. La Cooperativa Cosava di Camporosso ha donato al pronto soccorso di Sanremo 50 tute protettive. Le tute sono state consegnate dal vice presidente Massimo Bolla.

«Il personale medico ed infermieristico è sottoposto quotidianamente a rischi e a pressioni massacranti – sottolinea Giovanni Novello, presidente di Coseva – Abbiamo sentito doveroso contribuire ad innalzare il suo livello di protezione».

In questo periodo Coseva è stata anche in prima linea per la creazione del reparto Covid dell’ospedale di Sanremo. Il personale della cooperativa si è prodigato senza sosta e senza orari per traslocare interi reparti, lavorando con tutte le attrezzature necessarie. Ora, dopo altre iniziative di solidarietà, è arrivata la consegna delle tute.

«Un gesto di riconoscenza e non di beneficenza – sottolinea Giovanni Novello -. Il mondo della cooperazione continuerà a supportare in ogni modo chi combatte questa emergenza in prima linea».