Taggia. Non si ferma l’ondata di solidarietà dell’Iper Carrefour di Arma di Taggia, questa volta ha voluto ringraziare i volontari delle pubbliche assistenze e alcune case di riposo che si stanno prodigando in questi giorni per fronteggiare l’epidemia da coronavirus.

Per un’altra volta i volontari di Protezione Civile Rangers d’Italia sez. Imperia si sono resi disponibili a trasportare le colombe offerte in questa occasione.

La consegna simbolica ha avuto luogo nella sede del punto vendita con alcuni rappresentati delle pubbliche assistenze quali Croce Verde Arma di Taggia, Croce Rossa Santo Stefano, Sanremo Soccorso, Ospedaletti Emergenza; dopodiché sono state trasportate nelle varie sedi operative e raggiunte anche le case di riposo quali ospedale di Carità di Taggia, Casa Serena, per ringraziare gli operatori impegnati a curare la parte più fragile della popolazione.

Una parte dei doni è stata devoluta al Banco Alimentare che si occupa di garantire generi di alimentazione alle famiglie in difficoltà.

Durante la distribuzione è stata raggiunta anche la Centrale 118 Imperia Soccorso, gestita da medici e infermieri, che in questo periodo è impegnata a fronteggiare e gestire un importante incremento delle chiamate di soccorso e informazioni da parte della popolazione relative all’epidemia.