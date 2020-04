Coronavirus, Gruppo Pd: «Individuata da Asl1 una struttura per i pazienti positivi dimessi dall’ospedale»

Sanremo. «Finalmente l’Asl1 ha individuato una struttura in grado di ospitare i pazienti positivi al Covid-19, dimessi dagli ospedali: si tratta della Rsa Julia del gruppo Emera, a poche centinaia di metri dal Borea di Sanremo», scrive il Gruppo Pd in Regione Liguria.

«Nei giorni scorsi, il Gruppo del Pd in Regione Liguria, con un’interpellanza a prima firma del consigliere Giovanni Barbagallo, aveva sollecitato l’Azienda sanitaria imperiese a trovare al più presto una soluzione, visto che, nonostante le promesse delle scorse settimane, la struttura in questione non era stata ancora individuata.

Ci fa piacere sapere che dopo le nostre sollecitazioni l’Asl 1 abbia risolto il problema. È importante che i pazienti che non necessitano più delle cure ospedaliere, ma che risultano ancora positivi al virus liberino i posti letto e trovino una sistemazione idonea, sia per non contagiare i propri familiari, sia per essere seguiti nelle ultime fasi della quarantena».