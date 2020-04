Coronavirus, in un video gli auguri di Pasqua del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

Genova. «Buona Pasqua a tutti voi amici. Questa mattina il mio primo pensiero va a chi sta lottando nei nostri ospedali, a medici, infermieri e a tutti gli operatori sanitari che da settimane e anche oggi combattono senza sosta per salvare quante più vite possono. Grazie di cuore a loro e anche a chi lavora per garantire la nostra sicurezza, per mandare avanti la nostra regione.

Quella di oggi sarà una Pasqua diversa per la Liguria e per tutto il Paese, purtroppo non potremo trascorrerla insieme alle nostre famiglie. Ma è grazie ai sacrifici di tutti che mi auguro potremo vedere, nei giorni a venire, quella ripresa economica, sociale e civile di cui abbiamo un estremo bisogno. Servono forza, determinazione e coraggio. Solo così riusciremo a ripartire ancora una volta, migliori e più forti di prima». E’ il messaggio che il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, rivolge ai liguri sui social per augurare a tutti buona Pasqua.