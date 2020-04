Coronavirus, in spiaggia senza rispettare il distanziamento sociale: gruppo ripreso da un vigile a Ventimiglia

Ventimiglia. Nella città di confine, grazie a un’ordinanza del sindaco Gaetano Scullino, chi abita vicino al mare può recarsi in spiaggia fino al 3 maggio.

Dopo le lunghe giornate chiusi in casa a causa dell’emergenza coronavirus, i ventimigliesi possono ora abbronzarsi sul bagnasciuga e godersi un rinfrescante e piacevole bagno in mare, il tutto però sempre nel rispetto delle regole per impedire la diffusione del Covid-19, vale a dire evitare assembramenti e mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo tra i bagnanti.

Proprio quello che non ha compreso un’allegra combriccola che si è riunita stretta stretta sulla spiaggia in zona Brigantino. La scena non è passata inosservata tanto che un vigile si è avvicinato al gruppo, sprovvisto di dispositivi di sicurezza nonostante siano obbligatori sul territorio comunale, riprendendolo e invitandolo a dividersi e mantenere le distanze di sicurezza.

Al mare sì, ma usando la testa.