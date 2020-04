Genova. Lungo colloquio telefonico tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Prefetto di Genova Carmen Perrotta per fare il punto su come potenziare i controlli in tutto il territorio durante le festività pasquali. È stato quindi convenuto che sarà convocato nei prossimi giorni, dalla Prefettura di Genova, un tavolo inter istituzionale con Anci, i Prefetti e le autorità preposte per predisporre un piano straordinario di controlli a tappeto. «L’obiettivo – afferma Toti - è attivare una cabina di regia per mettere in campo i necessari controlli sul territorio per evitare l’arrivo sul nostro territorio di turisti dalle regioni limitrofe e comunque evitare spostamenti dei nostri cittadini nelle seconde case nelle località di villeggiatura. È indispensabile mantenere massima l’attenzione nei giorni delle festività pasquali e continuare a rispettare le misure di isolamento e distanziamento sociale che abbiamo predisposto, per scongiurare un nuovo aumento di contagi da coronavirus. Tutti vorremmo trascorrere la Pasqua con i nostri familiari: per poterlo fare con serenità il prossimo anno, quest’anno dovremo accontentarci di una telefonata o una videochiamata. Ne va della salute di tutti e della tenuta del nostro sistema sanitario che – conclude – fino ad oggi è riuscito, con uno sforzo immane, a garantire cure appropriate a tutti coloro che ne hanno avuto bisogno».