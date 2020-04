Coronavirus, in Liguria sempre alto il numero dei decessi: 29 nelle ultime 24 ore

Genova. Sono 470, 37 più di ieri, i pazienti postivi in Liguria. Nel capoluogo di regione si contano 2712 casi, segue la provincia di Imperia con 894, quella di Savona con 714 e La Spezia con 423. Le persone decedute sono 955, 29 più di ieri. In totale i test effettuati sono 470, 1456 più di ieri.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 980 di cui in terapia intensiva 102, meno 6 rispetto a ieri di cui 15 nel territorio dell’ Asl 1. In isolamento domiciliare ci sono 3516 casi, 12 più di ieri. In provincia di Imperia i soggetti in sorveglianza attiva sono 222 su un totale regionale di 2398. I clinicamente guariti con 2 test consecutivi negativi 962, 75 più di ieri.