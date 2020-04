Coronavirus, in Liguria 4761 casi da inizio emergenza. I morti sono 988

Genova. Sono 4761 le persone risultate positive al Covid-19 in Liguria, 11 casi in più rispetto a quelli diffusi ieri. I dati diffusi dalla Regione, parlano di un totale di 34186 test effettuati: 1179 in più nelle ultime 24 ore. A fronte dell’aumento consistente di tamponi, il numero di nuovi casi continua dunque a calare.

Resta alto il numero dei decessi: i morti in Liguria in totale sono stati 988, 33 in più rispetto ai dati di ieri.

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio):1298 (44 più di ieri). I guariti con due test consecutivi negativi sono invece 1013, 51 in più di ieri.

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA n.casi SAVONA 718 LA SPEZIA 411 IMPERIA 886 GENOVA 2744 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 4761

ospedalizzati di cui in Terapia Intensiva Differenza ospedalizzati totali da giorno precedente Ospedalizzati 1008 94 -28 ASL1 163 15 -2 ASL2 152 12 -2 Ospedale Policlinico San Martino 249 31 49 Ospedale Evangelico 46 3 -6 Ospedale Galliera 109 5 -8 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 151 16 11 ASL 3 Gallino 0 0 -5 ASL3 Micone 0 0 -4 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 52 7 3 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL5 84 5 -7