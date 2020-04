Coronavirus, in Costa Azzurra vietato prenotare camere d’hotel e noleggiare case vacanza

Costa Azzurra. Vietato prenotare camere d’hotel e noleggiare case vacanza. É quando ha deciso la Prefettura delle Alpi Marittime nell’ambito della lotta contro il coronavirus.

Il divieto sarà valido fino al 15 aprile: un sistema adottato dal Dipartimento per evitare nel modo più assoluto le incursioni di turisti durante le vacanze pasquali, previste per domenica 12 e lunedì 13 aprile, che potrebbero vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi per arginare l’epidemia di Covid-19.