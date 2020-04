Coronavirus, in provincia di Imperia il contagio non molla la presa: record regionale di ospedalizzati in un giorno e 14 morti

Genova. Nella nostra provincia il virus non molla la presa. In totale i casi positivi in Liguria sono 5.084, 96 più di ieri.

In Asl 1 rispetto a ieri aumentano gli ospedalizzati di 14 unità, dato che segna un record assoluto di giornata rispetto a tutte le altre Asl). In tutto le persone ricoverate in provincia di Imperia sono 163, di cui 15 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 2.743 persone, 76 più di ieri. In sorveglianza attiva 1934, di cui 171 in Asl1. Si registrano nelle ultime 24 ore 14 decessi, in tutto 1126. I guariti con 2 test consecutivi positivi in Liguria sono 1430.