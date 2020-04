Imperia. E’ di 250 autocertificazioni compilate (delle quale poi dovrà essere riscontrata la veridicità) e 13 sanzioni, nei confronti di chi non aveva un valido motivo per trovarsi in strada, il bilancio di 48 ore di controlli da parte di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Il rafforzamento dei posti di controllo, voluto dal questore Pietro Milone, ha raccolto risultati positivi: al momento la temuta ondata di proprietari delle seconde case, soprattutto piemontesi e lombardi, non si è verificata.

Non per questo, però, verrà allentata la maglia dei controlli, anzi. Da domani fino a Pasquetta, le forze dell’ordine saranno impegnate per presidiare tutto il territorio imperiese. «Presidieremo tutte le strade che portano in questa provincia», avverte il questore. Chi tentasse di raggiungere il mare per il weekend di Pasqua rischia multe dalle 400 alle 3mila euro.

