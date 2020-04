Coronavirus, imprenditore dona mascherine alla RSA San Secondo: portate dai carabinieri

Ventimiglia. Il titolare del negozio Cellular Mode di Ventimiglia ha acquistato una fornitura di 70 mascherine per donarle alla RSA San Secondo, gestita dalla cooperativa il Faggio, dove sei anziani ospiti si trovano in isolamento per infezione da Covid-19, mentre due infermiere si sono ammalate e sono ora in quarantena domiciliare.

Non sapendo come fare per portare le mascherine a San Secondo, l’imprenditore si è rivolto ai carabinieri di Ventimiglia, che hanno personalmente consegnato i dispositivi di protezione personale alla struttura.