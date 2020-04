Coronavirus, il Superenduro mtb annulla il Circuito 2020

Genova. Con la recente comunicazione della Federazione Ciclistica che impone lo stop alle competizioni fino al 1 giugno, salta definitivamente l’opportunità di svolgere regolarmente anche la seconda (diventata la prima) tappa del Circuito Superenduro 2020, ovvero quella di Punta Ala, in programma per il 16/17 maggio.

La possibilità di recuperare a ottobre o addirittura novembre questa tappa è purtroppo alquanto remota e le motivazioni sono molteplici. Inutile nascondere che il clima di totale incertezza che avvolge anche la stagione turistica estiva, rende impossibile fare qualsiasi programmazione di natura logistico/organizzativa e non ultimo economica e per questo a malincuore ci troviamo di concerto con l’organizzazione locale a doverla definitivamente annullare.

«La situazione è davvero complessa e impone cautela sotto tutti i punti di vista. Ad oggi programmare una competizione nel 2020 è davvero rischioso e non ci possiamo permettere salti nel buio. Abbiamo chiesto lo slittamento delle numerose competizioni sportive che il PuntAla Camp & Resort ospita in questa stagione al 2021 o al 2022 certi di poter tornare a spingere e promuovere le varie attività, ma in un clima decisamente più sereno per tutti. Ci teniamo a sottolineare che rimborseremo le prenotazioni con una politica ad hoc andando incontro il più possibile a tutti» – dichiara Thomas Daddi, responsabile PuntAla Camp & Resort.

«In un anno così particolare si sarebbe anche potuto immaginare un circuito a 3 tappe, con partenza all’Abetone a fine giugno come da programma. Permetteteci però un doveroso ragionamento di responsabilità, che già da diversi giorni condiziona la nostra visione delle cose.

Sappiamo quanto è forte il desiderio e la voglia da tutti noi condivisa di uscire di casa e tornare in sella alla nostra mountain bike per un weekend di gara con gli amici, tuttavia quale sarebbe lo spirito? Il virus Covid-19 sarà in giro ancora per molto tempo e probabilmente dovremmo imparare a conviverci, in attesa del vaccino o della cura. In quest’ottica ci sembra decisamente prematuro e imprudente raggruppare persone provenienti da tutt’Italia già a Giugno, a poche settimane di distanza dal picco di una delle più grandi epidemie che ha colpito il nostro paese e il mondo intero.

Inoltre con il ritorno alla normalità o forse sarebbe meglio dire alla “nuova normalità”, avremo tutti bisogno di un periodo per ritrovare la nostra personale dimensione e condizione, non solo fisica. Molti di noi avranno situazioni complesse da gestire e questo richiederà tempo.

A seguito di queste considerazioni e di comune accordo con tutte le località e i nostri partner con i quali abbiamo trovato totale intesa e ricevuto la massima disponibilità, abbiamo deciso di annullare la stagione Circuito Superenduro 2020, quindi comprese le gare italiane valide come EWS Qualifier e la European Series.

Se e solo se le condizioni lo permetteranno il Superenduro potrà dare appuntamento a chi vorrà e se la sentirà a La Thuile ad agosto (22/23) e/o a Pietra Ligure a ottobre (10/11), per quella che potrebbe essere una giornata di riding tutti assieme e a quel punto forse per la prima volta anche noi dello staff saremo con voi vestiti da bici per festeggiare il ritorno in sella!» – dichiara.

«La situazione attuale ci ha costretto ad uno stop forzato però la nostra passione per la bicicletta resta e la voglia di tornare insieme con uno spirito rinnovato è più grande e forte. Noi siamo con voi ed insieme riprenderemo la nostra corsa vivendoci con più affetto ed amore di prima. Noi non molliamo» – afferma Diega Tosatto Marketing Manager di Vittoria

«Tutte le iscrizioni verranno rimborsate a breve e per chi volesse scriverci o mettersi in contatto con noi, il Superenduro resta in ascolto. Scriveteci alla mail: info@superenduromtb.com per critiche, consigli o anche solo un ciao! A presto! #andratuttobene» – dice.