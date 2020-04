Coronavirus, il sindaco di Bordighera: «E’ possibile inoltrare istanza per distribuzione di generi alimentari e di prima necessità»

Bordighera. «S’informa la cittadinanza che a seguito delle misure decise con ordinanza della protezione civile nazionale n. 658 l’Amministrazione comunale ha stabilito che, per i nuclei familiari (mono o pluricomponenti), residenti a Bordighera, esposti agli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza Covid-19, a partire da venerdì 3 aprile sarà possibile inoltrare istanza (tramite apposito modello, disponibile sul sito internet del Comune di Bordighera www.bordighera.it, sezione Rete Civica) con relativa autocertificazione, per accedere alla distribuzione di generi alimentari e di prima necessità per il tramite della Croce Rossa Italiana – sede di Bordighera» – fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

La domanda potrà essere inviata all’indirizzo mail protocollo@bordighera.it

Al seguente link è possibile reperire tutte le informazioni https://bordighera.gov.it/rete_civica/covid_19___avviso_alla_cittadinanza_per__assistenza_alimentare

Il modulo: 3001962_assistenza_alimentare_modulo_richiesta