Coronavirus, il punto sull’emergenza dalle spiagge di Bordighera. Le immagini del drone

Bordighera. Il punto della situazione sul Covid-19 e l’avvio (ancora incerto) della stagione estiva per chi vive di turismo balneare. Ne abbiamo parlato oggi, in diretta, con il co-titolare dello stabilimento “Bagni Caranca” Enrico Blancardi. Nell’attesa che vengano sviluppate dal governo centrale delle linee guida che indichino a titolari di stabilimenti, bar e ristoranti, i gestori dei locali si preparano ad affrontare una stagione che sarà sicuramente diversa da quelle precedenti, ma non per questo meno intensa.

«Oggi abbiamo avuto una buona notizia – racconta Blancardi – La proroga per 15 anni della concessione demaniale». Con l’accantonamento della Bolkestein, il futuro è meno incerto per i tanti gestori degli stabilimenti balneari. A preoccupare è l’oggi: «I nostri dipendenti sono in cassa integrazione – aggiunte Blancardi – Non l’hanno ancora percepita, cercheremo di andare loro incontro, anticipando noi qualcosa. Ma non è facile. Speriamo che la situazione si sblocchi per ripartire».

Nel frattempo, a Palazzo Garnier, l’amministrazione comunale è al lavoro per andare incontro alle esigenze degli esercenti. Gli uffici sono stati incaricati di predisporre un documento per consentire a bar e ristoranti di ampliare del 100 per cento, a titolo gratuito, i propri dehors.