Coronavirus, il Principato di Monaco pronto a entrare nella Fase 2: questa sera l’annuncio delle nuove misure

Monte-Carlo. Questa sera alle 19 saranno annunciate le misure del piano di rimozione del contenimento del Principato di Monaco che saranno in vigore dal 4 maggio, secondo quanto annunciato ieri dal Principe Alberto II nel suo discorso alla cittadinanza.

A parlare ai monegaschi, in diretta sul canale Monaco Info, sarà il ministro di Stato Serge Telle accompagnato dai consiglieri di Governo il ministro della Sanità Didier Gamardinger, il ministro degli Interni Patrice Cellario e il ministro dell’Economia Jean Castellini.

«Voglio ringraziare tutti per aver rispettato le regole del lockdown in queste sei settimane – ha dichiarato il principe, colpito in prima persona dal Covid-19, ma prontamente guarito – . Questa disciplina collettiva ha reso possibile il contenimento della diffusione della pandemia nel nostro territorio.

Grazie a questi sforzi, al senso di responsabilità e di solidarietà possiamo terminare il lockdown alle 6 di lunedì 4 maggio», ha annunciato Alberto II di Monaco, scrivendo la parola fine sulle rigide misure istituite lo scorso 17 marzo e che ora subiranno un graduale allentamento.

