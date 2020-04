Coronavirus, il primo cittadino di Terzorio: ecco le proposte dei sindaci al Governo

Terzorio. «C’è un intero Paese che deve ripartire in sicurezza. La politica tutta, nazionale, regionale e locale, collabori seriamente e agisca in modo uniforme. I sindaci italiani non sono divisi dalle appartenenza politiche ma uniti dal senso di responsabilità e dalla necessità di dare risposte a imprese e cittadini.

Mentre il Governo è al lavoro sul Decreto di aprile, i Sindaci metropolitani, a nome dell’Anci e dell’intera comunità degli enti locali, hanno avanzato proposte concrete al Governo per affrontare la ripartenza:

• poteri speciali ai sindaci (sullo stile del commissario straordinario) e regole semplificate per gli appalti;

• risorse per comuni e città metropolitane a copertura delle minori entrate ed a sostegno delle misure sociali e dello sviluppo economico;

• copertura integrale dei costi del trasporto pubblico locale e incentivi per la mobilità elettrica e piste ciclabili;

• allargamento del bonus baby sitter per i genitori che tornano a lavoro;

• liquidità e sostegno per i settori produttivi, con particolare attenzione a quello turistico e agricolo;

• regole chiare sulle misure sanitarie, prezzo calmierato e mascherine e gratis per le categorie più fragili;

• destinare una quota dei finanziamenti europei a città e comuni, per rendere protagonista il territorio;

• chiarezza nei rapporti tra Comuni, Regioni e Stato, l’azione pubblica deve essere coordinata, sia sui provvedimenti che per l’acquisto dei DPI o sull’attività sociosanitaria.

Alcune di queste proposte, come il prezzo calmierato sulle mascherine, sono già state realizzate, altre sono in fase di definizione. Se si vuole far ripartire l’Italia e governare il ritorno alla normalità occorrono regole certe e misure attuabili. Il Presidente Conte ed il Governo si fidino dei Sindaci, partendo dai territori, da chi li amministra e li conosce bene, possiamo dare un nuovo stimolo alla crescita del Paese» – fa sapere Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio.