Coronavirus, il Lions Club Ventimiglia dona cento magliette agli infermieri dell’ospedale di Sanremo

Ventimiglia. «Il Lions Club Ventimiglia, in questo momento, cerca di soddisfare i bisogni di chi lavora in prima linea e deve essere in grado di operare nelle migliori condizioni possibili». Inizia con queste parole l’intervento di Roberto Capaccio, presidente del Lions Club Ventimiglia.

«Il personale dell’ospedale di Bordighera da inizio emergenza viene “confortato” con una fornitura tre volte la settimana di prodotti da forno, distribuiti a tutti i reparti, grazie al supporto della panetteria Mirella di Bordighera. Tra l’altro, viene costantemente monitorato il fabbisogno, visto che le mutevoli esigenze di posti letto conducono la dirigenza dell’Asl a dover modificare di volta in volta l’assetto dei reparti al fine di garantire un’assistenza ottimale.

Da questo martedì, inoltre, le infermiere del secondo piano del padiglione Castillo dell’ospedale di Sanremo sono dotate di cento magliette per garantire la possibilità di cambio, vista la scarsissima traspirabilità delle tute anticontaminazione che sono obbligate ad usare per avvicinarsi ai pazienti Covid. Le magliette sono state prodotte, in tempo record e con un tangibile contributo, dalla ditta “Sempretutto” di Rivoli, Torino.

Queste magliette, che il Lions Club Ventimiglia ha donato all’Asl 1 Imperiese su richiesta della caposala Mirella Gelso, riportano il logo Lions; tutti i soci del Club sperano che presto le infermiere e gli infermieri possano indossarle nel corso di una scampagnata o di una grigliata con gli amici, quando l’emergenza sarà passata ed avranno potuto dimenticare questi tempi bui e, sicuramente, per loro più che per altri, angoscianti».