Coronavirus, il Gruppo Dellerba di Imperia fa donazione alla Casa di Riposo “Borelli” di Pieve di Teco

Pieve di Teco. Preziosa donazione di mascherine e dispositivi di protezione individuale da parte del Gruppo Dellerba di Imperia alla Casa di Riposo A.S.P. “Borelli” di Pieve di Teco.

La struttura esprime la propria gratitudine attraverso il direttore, Laura De Andreis: «abbiamo molto apprezzato il bel gesto di generosità di Marco Dellerba, al vertice dell’omonimo Gruppo di intermediazione immobiliare, che è stato di vitale importanza in questo periodo decisamente complesso».

«E’ un gesto che dimostra l’attenzione che importanti realtà commerciali del nostro territorio hanno per la Casa di Riposo “Borelli”: tutti stiamo vivendo difficoltà molteplici, ma sarà la solidarietà, la cura reciproca a farci vedere la luce in fondo al tunnel che stiamo attraversando.

E’ lo stile che vogliamo si percepisca nella nostra struttura e quindi, in questo momento, ringrazio di cuore tutto il personale della nostra Casa di Riposo per la disponibilità, dedizione, professionalità che tutti i giorni mette nel proprio lavoro».

«Non solo dal punto di vista sanitario – prosegue la De Andreis – ma stando accanto ai nostri ospiti per farli sentire in famiglia, visto che ormai da un mese siamo chiusi alle visite: grazie ai medici, ai coordinatori, agli infermieri, ai fisioterapisti, all’animatrice, alla psicologa, agli Oss, agli addetti alle pulizie, alle cuoche, all’operaio ed alle colleghe dell’ufficio per tutto quello che stanno facendo».