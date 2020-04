Coronavirus, il gruppo Alziamo i Toni scrive a Toti: «Chiediamo tavolo di discussione istituzionale per vari settori commerciali»

Ventimiglia. «Oggi abbiamo inviato una comunicazione al presidente Toti a nome e per conto del gruppo Alziamo i Toni al fine di chiedere la costituzione di un tavolo di discussione istituzionale per vari settori commerciali» – fa sapere Enrico Amalberti per il gruppo Alziamo i Toni.

«Fanno parte dei più vari settori, dal commercio ambulante, ai centri pilates, alle palestre, agli stabilimenti balneari, ai bar, ai ristoranti, alle pizzerie, agli alberghi ed alla vendita al dettagli di abbigliamento, parrucchieri ed ai centri estetici, per citarne alcuni. Siamo in guerra e, quindi, combattiamo.

Gli oltre 4.500 imprenditori del gruppo chiedono di essere ascoltati per collaborare ad una valida ripresa economica. Non sono componenti di Task Force ma esperti del settore che conoscono ogni aspetto positivo e negativo di questa “guerra” in quanto presenti “in prima linea” e direttamente sul territorio» - dice il gruppo Alziamo i Toni.